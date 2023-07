Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (11.07.2023) in der Landhausstraße ist ein 42-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Ford Transit-Fahrer befuhr gegen 17.40 Uhr die Landhausstraße in Richtung Werastraße. Als er auf Höhe der Hausnummer 20 in eine Parklücke einfahren wollte und dabei nach links ausscherte um zu wenden, stieß er mit dem 42-Jährigen zusammen, der ihn in diesem Moment links überholen wollte. Rettungskräfte versorgten den gestürzten Rollerfahrer und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten bei ihm zudem eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung fest, woraufhin der 42-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

