Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zwölf E-Bikes auf der A17 sichergestellt

Breitenau (ots)

Innerhalb von zwei Tagen, am 5. Januar und am 6. Januar, verhinderten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel die Verbringung von zwölf E-Bikes ins Ausland.

Am 5. Januar kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17, an der Anschlussstelle Bad Gottleuba, in Fahrtrichtung Prag einen Kleintransporter mit deutscher Zulassung. Die zwei bulgarischen Fahrzeuginsassen (29 und 21 Jahre) konnten sich ausweisen. Der 21- Jährige war bereits wegen Eigentumskriminalität polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Überprüfung der Ladung stellten die Bundespolizeibeamten zunächst fest, dass diese sehr systematisch bis unter das Dach gepackt war. Bei der Nachschau im Laderaum des Transporters fanden die Bundespolizeibeamten, unter Decken und diversen anderen Gegenständen verborgen, sechs E-Bikes unter anderem der Marken KTM, CUBE und Specialized auf. Vier Räder waren durch Diebstahl, kurz vor Weihnachten und nach Silvester, im Bereich Osnabrück abhandengekommen. Für die weiteren zwei E-Bikes konnten die Bulgaren keine Eigentumsnachweise vorweisen.

Bereits 23 Stunden später geriet ein baugleicher Transporter, diesmal aus dem Zulassungsbezirk Kassel, in den Fokus der Einsatzkräfte auf der A17 in Fahrtrichtung Prag. Fahrer und Beifahrer waren ebenfalls zwei bulgarische Staatsangehörige. Bei der Durchsuchung des Transporters konnten die Bundespolizeibeamten erneut sechs E-Fahrräder auffinden und sicherstellen. Der Datenabgleich der Räder im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass zwei der sechs Fahrräder in Kassel entwendet worden. Für die weiteren vier hochwertigen Räder konnten der 28- Jährige und der 36- Jährige ebenfalls keine Eigentumsnachweise vorhalten.

Gegen drei der vier bulgarischen Staatsangehörigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Wert der E-Bikes auf ca. 30.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Sachsen gegen die Beschuldigten.

