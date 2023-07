Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.07.2023) einen 31-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Wilhelmsplatz mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Polizeibeamte beobachteten den 31-Jährigen wie dieser gegen 12.00 Uhr offenbar Rauschgift verkaufte. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte mutmaßliches Dealergeld in Höhe von 80 Euro aufgefunden werden. Der 31 Jahre alte gambische Staatsangehörige, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags (11.07.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell