POL-PDLD: Edenkoben - Gartenlauben in Vollbrand

Edenkoben (ots)

Bei der Polizeiinspektion Edenkoben gingen am Freitag, den 26.05.2023, gegen 18:06 Uhr, gleich mehrere Notrufe über eine in Brand geratene Gartenlaube und explosionsartige Geräusche ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei standen bereits drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage unterhalb des Kirchbergparkplatzes in Vollbrand. Das Feuer hatte direkt auf die Lauben der umliegenden Parzellen übergegriffen. Vermutlich explodierten aber Sprühdosen im Inneren einer Laube. Vor Ort befindliche Gasflaschen wurden durch die Feuerwehr sachgemäß heruntergekühlt, sodass keine Gefahr mehr ausging. Die vermutliche Brandursache dürfte auf den nicht ordnungsgemäßen Umgang mit noch glühender Grillkohle zurückzuführen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Insgesamt dürfte sich die Schadenssumme nach ersten Schätzungen auf ca. 7000EUR belaufen.

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Bahnhofstraße.

Zwei Feuerwehrangehörige verletzten sich im Rahmen des Einsatzes leicht. Unbeteiligte wurden nicht verletzt.

