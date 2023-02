Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Diebe entwenden Rüttelplatte aus Rohbau/Wer hat den Abtransport bemerkt?

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (14.02.) hatten es Diebe auf die Rüttelplatte in einem Rohbau auf einer Baustelle im Neubaugebiet Salbeiweg abgesehen. Das Kommissariat 41 in Heppenheim hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die den Abtransport der schweren Beute beobachten konnten. Die Rüttelplatte im Wert von rund 2500 Euro hat ein Gewicht von mehreren hundert Kilogramm.

Die Täter dürften ein Fahrzeug verwendet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Heppenheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06252/7060).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell