POL-DA: Bensheim: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein 30 bis 40 Jahre Jahre alter Mann hat sich am Montagabend (13.02.), gegen 17.40 Uhr, in der Robert-Koch-Straße vor einem 8 Jahre alten Mädchen, das dort mit einem Tretroller unterwegs war, entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Der Mann hat braune Haare und helle Haut. Der ...

mehr