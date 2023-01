Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisste Seniorin tot aufgefunden, Unfall

Aalen (ots)

Mainhardt-Lachweiler: Vermisste Seniorin tot aufgefunden

Die seit Mittwochmorgen, 2:00 Uhr vermisste Seniorin aus Lachweiler wurde am frühen Nachmittag von einer Passantin tot aufgefunden. Zuvor hatte die Polizei, zusammen mit der örtlichen Feuerwehr und mehreren Rettungshundestaffeln eine über mehrere Stunden eine Suchaktion rund um den Wohnort der Frau durchgeführt.

Ursprüngliche Meldung vom 25.01.2023, um 7:57 Uhr:

Mainhardt-Lachweiler: Vermisste Seniorin

Seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch wird eine 80-jährige Frau vermisst. Offenbar verließ diese in der Nacht ihr Wohnhaus in unbekannte Richtung. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau orientierungslos ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Bei der Suche nach der Frau sind neben der Polizei auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr, sowie mehrere Rettungshundestaffeln im Einsatz. Bisher verlief die Suche leider erfolglos

Die gesuchte Seniorin ist etwa 170 cm groß und hat eine festere Statur. Sie hat graue Haare. Sie trägt eine grüne Steppjacke, eine Jeans und schwarze Stiefel.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Seniorin nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Crailsheim: Unfall mit drei beteiligten PKW

Am Mittwochmorgen kurz nach 6:30 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Mazda-Fahrer in der Haller Straße auf Höhe eines Möbelhauses im Bereich vor der dortigen Kreuzung auf den Opel Corsa einer 26-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall ebenfalls auf einen davor wartenden BMW eines 51-Jährigen aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6.500. Der Fahrer des BMW wurde durch den Unfall leichtverletzt.

