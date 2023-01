Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vergessen Parkticket zu lösen

Da am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr eine 74-jährige vergessen hatte, ihr Parkticket in eine Tiefgarage eines Einkaufcenters in der Weidenfeldstraße zu lösen, setzte diese deswegen ihren PKW an der Ausfahrtschranke zurück. Hierbei touchierte sie den Automaten an der dort befindlichen Schranke und verursachte einen Schaden von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 39-Jähriger befuhr am Mittwoch mit seinem Sprinter gegen 05:40 Uhr die Rechbergstraße von Straßdorf kommend. Als er nach links in die Rektor-Klaus-Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden BMW der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei an diesen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 20000 Euro entstand. Die Fahrer blieben unverletzt.

Westhausen: Unfall auf der A7 beim Überholen

Ein 45-jähriger Lenker eines Actros-Sattelzuges befuhr am Dienstag gegen 18:20 Uhr die BAB 7 auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ulm. Kurz vor der Anschlussstelle Aalen-Westhausen scherte er zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges aus, ohne auf einen, auf der linken Fahrspur heranfahrenden, VW Golf zu achten. Der 42-jährige VW-Lenker versuchte noch nach links auszuweichen und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit den dortigen Mittelleitplanken, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell