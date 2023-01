Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autos stoßen mit freilaufenden Rindern zusammen, Unfallflucht, Auffahrunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr kam es in der Heilbronner Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer übersah hierbei, dass ein vorausfahrender 19-Jähriger seinen Opel Corsa aufgrund einer roten Ampel bis zum Stillstand abbremste. Der Mercedes-Fahrer fuhr auf den Opel auf. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Untermünkheim: Unfallflucht

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Übrigshäuser Straße in Kupfer in Fahrtrichtung Beltersrot. An der Einmündung zur Bahnhofstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß kam es zunächst zum Gespräch zwischen den beiden Fahrern. Als ein weiteres Fahrzeug an die Unfallstelle kam, gab der unbekannte Fahrer vor, sein Fahrzeug auf die Seite fahren zu wollen, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung Neu-Kupfer.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen dunklen Skoda Kombi mit Künzelsauer-Kennzeichen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf: Zwei Autos stoßen mit freilaufenden Rindern zusammen

Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer die L1066 von Obersontheim in Richtung Gaildorf. Etwa 100m nach Ortsende Gaildorf - Winzenweiler standen vier freilaufende Rinder auf der Fahrbahn. Der BMW kollidierte mit zwei der Rinder. Ein in die entgegengesetzte Richtung fahrender 36-jähriger VW-Fahrer stieß kurz darauf mit einem weiteren Rind zusammen. Nach dem Unfall gingen die Rinder weiter in einen nahegelegenen Wald. Der Tierhalter konnte sie später einfangen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie bei den Unfällen nicht zu Schaden gekommen. An den PKWs entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem BMW und an dem VW ein Schaden von etwa 500 Euro.

