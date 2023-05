Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Hinweise auf verdächtige Personen

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 24.05.2023 gegen 16:00 Uhr und später noch einmal gegen 17:00 Uhr melden Bürger zwei verdächtige Personen (m/w) die sich in Höhe der Immengartenstraße und Marktstraße in auffälliger Weise die dortigen Häuser angesehen hätten und auch in diverse Höfe geschaut hätten. Hinweise zu den Personen oder bei erneuten Wahrnehmungen bitte dies umgehend an die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell