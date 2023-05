POL-PDLD: Wörth am Rhein - Trocknerbrand

Kandel (ots) - Am Mittwoch, 24.05.2023 kam es gegen 17:50 Uhr in Kandel zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer wollte mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichten. Durch Funkenflug entzündete sich ein Teil der Hecke und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Außer der abgebrannten Hecke entstand kein weitere Sach - bzw. Personenschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271-9221-1803 ...

mehr