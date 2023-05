Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme nach mehreren Diebstählen aus Kfz

Nettersheim-Marmagen (ots)

Die Polizei Euskirchen hat am heutigen Mittwochvormittag (10. Mai) gegen 10 Uhr in der Notunterkunft in Nettersheim-Marmagen einen 18-Jährigen festgenommen.

Der junge Mann steht im dringenden Tatverdacht, in den letzten Wochen an mehreren Diebstählen in der Gemeinde Nettersheim aus Fahrzeugen beteiligt gewesen zu sein.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hatte dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann soll am heutigen Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell