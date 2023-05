Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verpuffung durch Schimmelspray

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (9. Mai) kam es gegen 12.40 Uhr in der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einer Verpuffung im Keller eines Mehrparteienhauses.

Ein 36-jähriger Bewohner hatte im Keller des Hauses versucht, Schimmel mit einem Schimmelspray zu entfernen. In Folge dessen kam es zu einer Verpuffung und einem lauten Knall.

Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner blieben unverletzt.

