POL-EU: Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Euskirchen (ots) - In dem Zeitraum vom 5. bis 8. Mai kam es in Euskirchen zu einem Einbruch in einem Sportverein an der Dr.-Rütten-Promenade. Der oder die Unbekannten schlugen mit einem Stein die Fensterscheibe des Vereinshauses ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Sportgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahl. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr