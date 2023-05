POL-EU: In Vereinsheim eingebrochen

Euskirchen (ots) - Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte am Montagabend (8. Mai) in der Veybachstraße gegen 22 Uhr auf eine männliche Person in einem abgestellten Pkw aufmerksam gemacht. Das Fahrzeug war unverschlossen. Der stark alkoholisierte 25-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

