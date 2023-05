POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Kfz

Euskirchen (ots) - Zwei unbekannte Männer entwendeten am Sonntag (7. Mai), um circa 17 Uhr, Scheinwerfer und weitere Autoteile von insgesamt elf Pkw, die auf einem Stellplatz eines Autohauses in der Mainstraße abgestellt waren. Die Pkw-Teile an den neueren Fahrzeugen wurden ausgebaut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls an Kraftfahrzeugen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

