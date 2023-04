POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (27.04.2023, 13:30 Uhr) kam es in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle "Am Schwanen" zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen. Die Beschuldigten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

