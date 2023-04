POL-PPRP: Schlägerei zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.04.2023, 22:00 Uhr - 28.04.2023, 01:00 Uhr) wurde der in der Palmenstraße geparkte Roller eines 22-Jährigen durch unbekannte Täter gestohlen und im Anschluss in einem nahegelegenen Feldweg angezündet. Der lichterloh in Flammen stehende Roller wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Roller entstand Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche ...

