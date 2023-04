POL-PPRP: Bei Personenkontrolle mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (27.04.2023, 17:19 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall in der Maudacher Straße. Der 25-Jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw auf das vor ihm befindliche Auto einer 21-Jährigen auf, welche verkehrsbedingt an der Einmündung zur Dackenheimer Straße anhalten musste. Die 21-Jährige klagte im Nachgang über leichte Kopf- und Nackenschmerzen. Rückfragen bitte an: ...

