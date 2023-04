POL-PPRP: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstag und Donnerstag (25.04.2023, 17:00 Uhr - 27.04.2023, 13:00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter die Reifen eines in der Pranckhstraße geparkten Autos (Toyota Aygo). Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

