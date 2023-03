POL-EL: Meppen - Seat beschädigt

Neudersum (ots) - Am gestrigen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an Dorfstraße in Neudersum alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 19.45 Uhr eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In der Lagerhalle befanden sich überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie Heuballen. Zudem war auf der Lagerhalle eine ...

mehr