FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ruhrorter Str.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ruhrorter Straße wurde am Dienstagabend in Höhe der Weilerstraße eine Person verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW von seiner Spur ab und kollidierte mit einer Betonwand, überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf der Fahrerseite liegen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend die Rettung mit schwerem technischen Gerät eingeleitet. Anschließend musste der schwerverletzte Patient mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Parallel sicherte die Feuerwehr gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Bei dem Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte für ca. 60 min im Einsatz. Die vor Ort befindliche Polizei nahm die Unfallursachenermittlung auf.

