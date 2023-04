Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 27-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei fuhr ein 27-Jähriger heute Nacht (28.04.2023, gegen 02:45 Uhr) deutlich zu schnell durch das Stadtgebiet bis er kurze Zeit später auf der A650 (Abfahrt zur B9) gestellt werden konnte. Der junge Mann war Polizeikräften in der Frankenthaler Straße aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war. Er sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser wollte sich der 27-Jährige entziehen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h und teilweise entgegen der Fahrtrichtung fuhr er durch die Stadt in Richtung B44. Dabei kollidierte er mit einer Ampel und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Nachdem der 27-Jährige von der A650 auf die B9 wechseln wollte, kam es erneut zu einem Unfall. Das Auto des Mannes blieb daraufhin stehen und er konnte fixiert werden. Er wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der 27-Jährige äußerte, er habe keine Fahrerlaubnis und sei zudem alkoholisiert. In der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotene Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Da sich im Fahrzeug eine scharfe Pistole befand, muss der 27-Jährige zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

