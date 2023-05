POL-EU: Scheinwerfer von elf Pkw entwendet

Euskirchen (ots) - Über das vergangene Wochenende (5. bis 7. Mai, in der Zeit von 16 bis 10 Uhr) kam es auf dem Keltenring zu einem Diebstahl mehrerer Gartengeräte aus einem Lkw. Eine Zeugin entdeckte am Sonntag, dass das hintere rechte Schiebefenster beschädigt wurde und verständigte die Polizei. Es wurden zwei hochwertige Motorgeräte entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

