Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gesprächiger Unfallverursacher

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen (07.05.2023) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Euskirchen-Flamersheim gemeldet. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass ein Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW gefahren war. Beide Personen am unfallverursachenden Fahrzeug waren augenscheinlich stark alkoholisiert. Nach der Belehrung durch die Polizeibeamte meldete sich der 21-jährige Fahrzeugführer und gab an, dass er gefahren sei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Da der Fahrzeugführer auffällig gesprächig war, wurde er weiterhin über einen Drogenkonsum befragt. Diesen räumte er dann ebenfalls direkt ein. Die Unfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die eingesetzten Polizeibeamten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell