POL-EU: Anhaltesignale missachtet

Nettersheim (ots) - Ein Mann aus Mechernich parkte am Donnerstagnachmittag (4. April) in der Nähe einer Grundschule in der Gemeinde Nettersheim. Eine Zeugin konnte beobachten, wie er in seinem Pkw sitzend an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau rief daraufhin die Polizei, die den Mann identifizieren und aufsuchen konnte. Sie hatte erst vor wenigen Tagen an einer schulischen Informationsveranstaltung mit Polizei ...

mehr