POL-EU: Strafanzeige gegen Exhibitionisten

Zülpich (ots) - Zivilfahnder der Polizei Euskirchen ermittelten am Donnerstag (4. April) den Aufenthalt einer per Untersuchungshaftbefehl gesuchten Mannes (26) aus Zülpich und nahmen ihn fest. Der Zülpicher ließ sich am Nachmittag widerstandslos festnehmen. Er kam zunächst in den Polizeigewahrsam nach Euskirchen und wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr