Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei erhöht Präsenz und bietet zusammen mit Ordnungsamt Bürgersprechstunden an

Nettersheim (ots)

Landrat und Behördenleiter Markus Ramers hat am heutigen Donnerstag (4. Mai) zusammen mit dem Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Harald Mertens, sowie dem Bürgermeister der Gemeinde Nettersheim, Norbert Crump, aufgrund gestiegener Fallzahlen polizeiliche und ordnungsbehördliche Maßnahmen für die Gemeinde Nettersheim (insbesondere für die Ortslage Marmagen) Medienvertretern vorgestellt.

Die Polizei Euskirchen wird ab sofort vermehrt Streife fahren und Präsenz zeigen. Es finden außerdem gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Nettersheim gemeinsame Streifen statt.

Die Polizei und das Ordnungsamt stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie machen sich ständig ein aktuelles Bild der Situation vor Ort. Die Polizei Euskirchen wird die Sicherheitslage weiterhin aufmerksam beobachten und unmittelbar auf entsprechende Vorkommnisse reagieren.

Polizei und Ordnungsamt bieten außerdem zukünftig gemeinsame Bürgersprechstunden an: Am Donnerstag (4. Mai, 18 Uhr), am Dienstag (9. Mai), ab 10 Uhr auf dem Wochenmarkt sowie am Donnerstag (11. Mai, ab 18 Uhr) sind Vertreter von Polizei und Ordnungsamt vor Ort und stehen für Fragen zur Verfügung.

Mit dabei sein wird der für die Gemeinde Nettersheim zuständige Bezirksdienstbeamte Polizeihauptkommissar Thomas Claßen.

"Wir nehmen als die Polizei die Sorgen der Menschen in der Gemeinde Nettersheim, besonders in Marmagen, ernst. Wir haben immer ein offenes Ohr. Wer Straftaten beobachtet, sollte sich nicht scheuen, den Notruf 110 zu wählen", sagt Polizeidirektor Mertens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell