POL-EU: Rote Ampel übersehen

Euskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (27. April) auf Freitag zerstörte ein oder mehrere Unbekannte das Seitenfenster eines am Gehsteig geparkten Kastenwagens in der Dechant-Wolfgarten-Straße. Aus dem Innenraum wurden diverse Werkzeuge in einem Wert im unteren fünfstelligen Euro-Bereich entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. ...

mehr