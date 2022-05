Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Menden (ots)

Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde eine 79-jährige Mendenerin beim Einkaufen in einem Discounter an der Carl-Benz-Straße bestohlen. Sie verwahrte ihre Geldbörse in der offenen Handtasche. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies.

Zwischen 11.10 und 11.25 Uhr traf es eine 63-jährige Mendenerin beim Einkauf in der Innenstadt. Sie bezahlte gegen 11.10 Uhr in der Post-Filiale in der Lendringser Hauptstraße und ging dann in ein Textilgeschäft in der Nähe. Dort suchte sie in ihrer Handtasche vergeblich nach ihrem Portemonnaie.

Beide Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell