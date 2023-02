Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Brand in Mehrfamilienhaus: 15-Jähriger gestellt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 15. Februar, einen 15-jährigen stellen können, der im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Breuerstraße in Neuwerk-Mitte gegen 9.30 Uhr eine versuchte schwere Brandstiftung begangen hat.

Die Feuerwehr Mönchengladbach hatte bereits über den Brand berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5442228

Anwohner waren durch Rauchentwicklung im Treppenhaus auf einen im Keller brennenden Karton mit Unrat aufmerksam geworden. Sie hatten das Feuer bereits gelöscht, als die Feuerwehr eintraf.

Die Polizei war im Rahmen der Streife zufällig vor Ort und sah den 15-jährigen und seinen 16-jährigen Freund wegrennen. Die Beamten verfolgten die Flüchtenden.

Letztlich stellten sie die beiden in der näheren Umgebung und brachten sie zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den 15-Jährigen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der 16-Jährige scheint nach jetzigem Ermittlungsstand nicht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. (km)

