Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Telekommitarbeiter unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 15. Februar, ist es zwischen 13.15 und 14.05 Uhr, zu zwei Trickbetrügen durch falsche Telekommitarbeiter im Stadtgebiet gekommen.

An der Dahlener Straße klingelte es gegen 13.15 Uhr an der Wohnungstür einer 87-Jährigen. Dort stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Telekom vorstellte und um Einlass in die Wohnung bat. Es sei in den letzten Wochen häufiger zu Beschwerden über schlechten TV-Empfang gekommen, weshalb er diesen nun prüfen müsse. Bereits an der Tür kündigte er an, dass später noch ein Techniker hinzukommen wolle. Die Seniorin gewährte dem Mann Einlass und sie gingen ins Wohnzimmer. Nach einem kurzen Gespräch erschien der angekündigte zweite angebliche Techniker. Dieser hielt sich offenbar in einem anderen Raum auf, kam zurück, warf seinem Kollegen einen Blick zu und beide sollen zügig die Wohnung verlassen haben. Später stellte die 87-Jährige fest, dass zwar ein Schrank im Schlafzimmer durchsucht, aber nichts entwendet wurde.

Die Männer kann sie wie folgt beschreiben: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, beide etwa 1,70 Meter groß. Einer war schlank, mit Halbglatze, trug eine Brille, einen grauen Anzug sowie eine dunkle Krawatte. Der andere war kräftig, hatte schwarze Haare, einen Vollbart und trug Arbeitskleidung in blau sowie eine Latzhose mit gelben Applikationen.

Ähnliches erlebte eine 81-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Steinsstraße. Dort klingelte ein angeblicher Telekommitarbeiter gegen 13.50 Uhr. Er gab vor, Kabelleitungen überprüfen zu müssen. Die Seniorin ließ ihn in die Wohnung, wo er im Wohnzimmer kurz telefonierte und sich dann dem Fernseher widmete. Plötzlich soll ein weiterer Mann in der Wohnung gestanden haben, den die 81-Jährige aber nicht dauerhaft im Blick hatte. Nach etwa zehn bis 15 Minuten verabschiedete sich der Mann, der mit ihr im Wohnzimmer war und verließ die Wohnung. Später stellte die Seniorin fest, dass diverser Schmuck fehlte.

Die Männer kann sie wie folgt beschreiben: Beide zwischen 30 und 40 Jahren, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer war schlank, hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Der andere war korpulent, hatte helle Haare und trug helle Kleidung.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell