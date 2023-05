POL-PDLD: Gasgeruch auf Betriebsgelände

Wörth am Rhein (ots) - Am 24.05.2023 kam es gegen 20:30 Uhr in Wörth zu einem Trocknerbrand. In einer ortsansässigen Wäscherei entzündete sich vermutlich durch einen technischen Defekt ein Wäschetrockner. Der Schmorbrand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gelöscht werden, sodass außer dem Trockner keine weiteren Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

