POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenautomat durch Sprengkörper beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am frühen Mittwoch, 04. Januar 2023, gegen 01:15 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Oldenburger Straße in Delmenhorst gemeldet. Beim gemeldeten Brandort im Bereich des Übergangs von Rudolf-Königer-Straße und Oldenburger Straße handelte es sich um ein älteres Mehrfamilienhaus, in dem drei Wohnungen und ein ...

mehr