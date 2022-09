Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Blocksberg Straße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom vergangen Samstag bis Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wurde der Außenspiegel eines weißen Toyota YARIS durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, beschädigt. Der Pkw der 20-jährigen Geschädigten war in der Blocksberg Straße, Höhe des Anwesens 29 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

