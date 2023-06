Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Farbschmierereien Bereich Grundschule

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit von 09.06.- 12.06.23, kam es am Gebäude der Grundschule und im Außenbereich, an mehreren Stellen zu Farbschmierereien. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden geben sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

