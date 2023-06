POL-PDLD: Edesheim/A65 - Abfahrtskontrolle

Bad Bergzabern (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte das Fahrzeug einer 64-Jährigen am Freitag, 09.06.23, gegen 19:25 Uhr, beim Einfahren in den Maxburgring so extrem, dass die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Fahrerin des Pkw Tesla fuhr vom Maxburgring in den Neukasteller Weg, kollidierte dort mit einer Straßenlaterne und beschädigte anschließend noch einen ...

mehr