Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handgreiflichkeiten auf dem "Owwergässer Weinfest"

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Auf der Festmeile des "Owwergässer" in der Klosterstraße erhielt am frühen Sonntagmorgen (11.06.2023, 1 Uhr) ein 20 Jahre alter Besucher mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Hintergrund der Handgreiflichkeit dürfte die Eifersucht eines 22 Jahre alten Mannes aus Edenkoben gewesen sein, der sich in die Freundin des 20-Jährigen verliebt hatte. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Bereits am Freitagabend (09.06.2023, 22 Uhr) bekam ein 21 Jahre alter Mann sein Smartphone aus der rechten Gesäßtasche entwendet. Daraufhin erstattete er am Sonntagmittag Strafanzeige wegen Diebstahls. Ansonsten verlief das Weinfest aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell