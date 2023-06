Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gartenparty endet nach Streit im Krankenhaus

Rülzheim (ots)

Am Samstagabend feierten zunächst mehrere befreundete Nachbarn in geselligem Beisein in Rülzheim in einem Garten, als die Situation aufgrund eines Streites zweier Männer eskalierte. Zunächst zückte der 64-Jährige ein Messer und versuchte den 47-järigen Nachbarn anzugreifen, was durch das beherzte Eingreifen weiterer Partygäste unterbunden werden konnte. Dieser wiederum griff zu einer Flasche und schlug mit dieser, dem älteren Mann auf den Kopf. Durch den Schlag erlitt der 64-Jährige eine Platzwunde und musste schließlich ins Krankenhaus zur Versorgung der Wunden gebracht werden. Beide Kontrahenten waren deutlich alkoholisiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell