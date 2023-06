Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeug gerät außer Kontrolle - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte das Fahrzeug einer 64-Jährigen am Freitag, 09.06.23, gegen 19:25 Uhr, beim Einfahren in den Maxburgring so extrem, dass die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Fahrerin des Pkw Tesla fuhr vom Maxburgring in den Neukasteller Weg, kollidierte dort mit einer Straßenlaterne und beschädigte anschließend noch einen geparkten Pkw Opel. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

