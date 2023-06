POL-PDLD: Germersheim - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Rülzheim (ots) - Am Samstagabend feierten zunächst mehrere befreundete Nachbarn in geselligem Beisein in Rülzheim in einem Garten, als die Situation aufgrund eines Streites zweier Männer eskalierte. Zunächst zückte der 64-Jährige ein Messer und versuchte den 47-järigen Nachbarn anzugreifen, was durch das beherzte Eingreifen weiterer Partygäste unterbunden werden konnte. Dieser wiederum griff zu einer Flasche und ...

mehr