POL-UL: (BC) Biberach - 18-Jähriger soll verprügelt worden sein.

Am Wochenende musste ein Mann nach einem Angriff in Biberach stationär in einer Klink aufgenommen werden.

Ulm (ots)

Am frühen Sonntag gegen 0.30 Uhr war ein 18-Jähriger in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort traf er wohl auf eine Gruppe von vier Personen. Mindestens ein Mann der Gruppe griff den 18-Jährigen an und soll ihn mit Fäusten geschlagen haben. Der junge Mann soll zu Boden gegangen und ohnmächtig liegen geblieben sein. Als er wieder zu sich kam, ging er in Richtung Marktplatz. Da traf er einen Bekannten. Der begleitete ihn mit einem Taxi in die Klinik. Aufgrund der schwereren Verletzungen am Kopf musste der 18-Jährige stationär aufgenommen werden. Den Vorfall meldete er der Polizei nachträglich. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) nahm die Ermittlungen zu den Unbekannten auf und bittet um Hinweise von Zeugen. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

