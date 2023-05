Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 19.45 Uhr parkte ein 72-Jähriger seinen VW in der Albert-Schweizer-Straße. Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug während dieser Zeit den VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Dadurch entstand am VW ein Schaden am linken ...

mehr