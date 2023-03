POL-EL: Meppen - VW Golf beschädigt

Geeste (ots) - Am heutigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Dorfstraße in Geeste alarmiert. Nach dem Umlagern einer Getreidemischung entstand eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle eines dortigen Unternehmens. Ein offenes Feuer sowie ein Schaden entstanden nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

