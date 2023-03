Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in den "PaperPoint" in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am 21.03.2023 vermutlich gegen etwa 04:30 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in den "Paper-Point" in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein ein.

Die Täter drangen durch gewaltsames Öffnen einer Zugangstüre in das Innere des Geschäfts ein und durchsuchten hier den gesamten Laden.

Zur genauen Höhe des möglichen Stehlguts können bisher keine genauen und abschließenden Anga-ben gemacht werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern, sowie sonstige verdächtige Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell