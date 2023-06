Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Fahrzeugdiebstahl

Böchingen (ots)

Am 11.06.2023, gegen 01:30 Uhr, versuchten unbekannte Jugendliche ein Fahrzeug in Böchingen, in der Prinz-Eugen-Straße, zu entwenden. Zunächst wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten. Anschließend wurde durch das verursachte Loch, die Tür des Fahrzeuges geöffnet. Als die unbekannten Täter das Fahrzeug durchsuchten, konnten sie den Ersatzschlüssel im Fahrzeug auffinden. Mit dem Ersatzschlüssel wurde das Fahrzeug gestartet. Das Fahrzeug wurde daraufhin zurückgesetzt. Hierbei wurde ein weiteres Fahrzeug gestreift. Das entwendete Fahrzeug kam letztlich an einer Mauer zum Stehen. Daraufhin verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit. Als die Geschädigte an ihr Fahrzeug kam, steckte der Schlüssel im Zündschloss und die Zündung war eingeschaltet. Ein Nachbar hörte einen Knall und konnte anschließend wahrnehmen, wie sich mindestens drei Jugendliche von der Örtlichkeit entfernten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei warnt Fahrzeugführer explizit einen Fahrzeugbrief oder auch einen Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug zu deponieren, da dies nicht in die Hände der Täter gelangen sollte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen

