Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Müschenbach - Verkehrszeichen beschädigt: Wer kann Hinweise zur Unfallflucht geben ?

Müschenbach (ots)

Am 01.02.2023 hat ein Sattelschlepper mit Auflieger (vermtl. Länderkennzeichen Polen) um 11:15 Uhr ein Verkehrszeichen in Müschenbach (Einmündung B414/Hauptstraße) massiv beschädigt. Das Fahrzeug ist weitergefahren; obwohl es den Schaden bemerkt haben dürfte. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell