Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (306/2023) "Gänseliesel"-Brunnen in Göttingen von Unbekannten beschädigt - Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Markt

Nacht zu Freitag, 7. Juli 2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (07.07.23) den Göttinger "Gänseliesel"-Brunnen mit Stacheldraht umzäunt und das Brunnenwasser rot eingefärbt. Der Vorplatz rund um das Wahrzeichen wurde außerdem an mehreren Stellen in schwarzer Farbe mit den Worten "600 Tote im Mittelmeer" und "Blut an Europas Händen" beschmiert. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Das Staatsschutzkommissariat hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 0551/491-2115 an die Polizei Göttingen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

