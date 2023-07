POL-S: Dreiste Diebe bestehlen 60-Jährigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (12.07.2023) ein Pedelec im Wert von rund 1.650 Euro aus einem Fahrradkeller an der Senefelderstraße gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 18.30 Uhr und 09.45 Uhr auf ungeklärte Weise in das Gebäude und den Fahrradkeller. Dort stahlen sie das schwarze faltbare Pedelec der Marke Mate und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

