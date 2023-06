LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt in scharfer Kurve und verletzt sich leicht

Dietlas (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Krayenberggemeinde in der Ortslage Dietlas zu einem schweren Unfall mit einem wegrollenden Pkw. Eine 51-jährige Frau wurde von ihrem Pkw Skoda erfasst und in der Folge überrollt, als sie dieses ausladen wollte. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Klinik Fulda verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

